Эксперты выяснили, почему 20% россиян не любят новогодние праздники

Эксперты выяснили, почему 20% россиян не любят новогодние праздники
Виталий Невар / Новый Калининград
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Длинные очереди в магазинах, необходимость покупать подарки и большие отчетности на работе являются причиной нелюбви к новогодним праздникам у 20% россиян. Об этом в среду, 18 декабря, передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.

В проходившем в начале декабря опросе приняли участие 4,4 тысячи человек.

«Примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос, „что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение“, примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе», — процитировало издание результаты исследования, отмечая, что ответить на вопросы из «пессимистичной части» согласились около 1,1 тысячи человек.

Еще 16% соотечественников хотели бы отказаться от праздника из-за траты денег на подарки, сервировку новогоднего стола и праздничные наряды.

Как отмечается в опросе, 15% респондентов негативно относятся к запуску петард и других шумных фейерверков, столько же участников исследования осуждают Новый год необходимость пить спиртное, переедание и пробки на дорогах. Еще 8% респондентов устают от слишком долгих каникул и встреч с родственниками или странными гостями.

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