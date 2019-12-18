Горвласти согласовали компенсационную посадку 90 деревьев

Горвласти согласовали компенсационную посадку 90 деревьев
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда согласовала три новых проекта компенсационного озеленения. Всего предстоит высадить взамен вырубленных почти 90 деревьев, следует из документов, опубликованных на сайте мэрии.

В частности, 13 деревьев предстоит высадить (это значит, что столько же деревьев вырубается) в рамках реконструкции канализационно- насосной станции № 2. КНС-2 расположена на ул. Полоцкой, однако «в связи со стесненными условиями строительства» там высадят только 55 кустарников (сирень, барбарис, снежноягодник и можжевельник), а деревья (ель и туи) — на территории детского сада № 19 по ул. Серпуховской.

После строительстве многоквартирного дома по ул. Марата должно быть высажено 29 деревьев (все — грабы) и 16 кустарников (туя, японская обыкновенная спирея). 7 деревьев строителям предписано сохранить.

На ул. Берестяной в микрорайоне им. А. Космодемьянского после возведения ИЖД в рамках компенсационного озеленения должно появиться 47 деревьев (2 сосны и 45 скальных можжевельников).

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