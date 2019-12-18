Открытие крупнейшего аквапарка в Европе переносится на весну 2020 года

Открытие крупнейшего аквапарка в Европе переносится на весну 2020 года
Фото — parkofpoland.com
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Открытие аквапарка Suntago Water World переносится на весну 2020 года. После сдачи объекта это будет крупнейший крытый водный развлекательный комплекс в Европе. Об этом сообщает польский интернет-портал NaszeMiasto.

Ранее строительство планировалось завершить до конца 2019 года. Сейчас руководство испытывает трудности с поиском сотрудников. На самом объекте еще ведутся отделочные работы. Также не получено разрешение на использование объекта. Как таковой даты открытия пока не озвучено, однако предположительно аквапарк начнет работать весной 2020 года.

Suntago Water World находится в деревне Вренча в 50 километрах от Варшавы. Он станет частью парка развлечений Park of Poland. В нём будут находиться 18 бассейнов общей площадью 3500 кв. м, 32 горки, 10 саун, симулятор сёрфинга, 740 пальм, а также бары и рестораны.

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