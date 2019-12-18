В Калининграде к Новому году собирают книги для «детского» СИЗО

В Калининградской области в преддверии новогодних праздников объявлен сбор книг для подростков, находящихся в следственном изоляторе. Об этом на своей странице в Facebook написал член региональной Общественной наблюдательной комиссии Александр Вавилов.



Как пояснил «Новому Калининграду» Александр Вавилов, в прошлом году региональная ОНК уже собирала книги для взрослой аудитории, которые распределили между учреждениями УФСИН в регионе. В этом году остро встал вопрос о нехватке литературы для подростков.

«Именно в детском СИЗО катастрофически не хватает книг. Книги в местах лишения свободы — то немногое, что помогает заключённому сохранить в себе человека — пока читаешь или спишь, ты как бы не сидишь», — пояснил в своей публикации Вавилов.

В регионе всех несовершеннолетних подследственных помещают в СИЗО № 3, расположенный в поселке Колосовка Зеленоградского округа. «Официально в литературе для таких учреждений не должно быть контента, пропагандирующего войну, разжигание национальной розни или содержащего порнографические и эротические сцены», — отметил Вавилов.

Книги можно принести в арт-пространство «Ворота» по адресу: Литовский вал, 61.