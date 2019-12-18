В Калининграде к Новому году собирают книги для «детского» СИЗО

В Калининграде к Новому году собирают книги для «детского» СИЗО
Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Исправительная система

В Калининградской области в преддверии новогодних праздников объявлен сбор книг для подростков, находящихся в следственном изоляторе. Об этом на своей странице в Facebook написал член региональной Общественной наблюдательной комиссии Александр Вавилов.

Как пояснил «Новому Калининграду» Александр Вавилов, в прошлом году региональная ОНК уже собирала книги для взрослой аудитории, которые распределили между учреждениями УФСИН в регионе. В этом году остро встал вопрос о нехватке литературы для подростков.

«Именно в детском СИЗО катастрофически не хватает книг. Книги в местах лишения свободы — то немногое, что помогает заключённому сохранить в себе человека — пока читаешь или спишь, ты как бы не сидишь», — пояснил в своей публикации Вавилов.

В регионе всех несовершеннолетних подследственных помещают в СИЗО № 3, расположенный в поселке Колосовка Зеленоградского округа. «Официально в литературе для таких учреждений не должно быть контента, пропагандирующего войну, разжигание национальной розни или содержащего порнографические и эротические сцены», — отметил Вавилов.

Книги можно принести в арт-пространство «Ворота» по адресу: Литовский вал, 61.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter