ГД решила штрафовать за спекуляции с билетами на культурные мероприятия

Госдума решила штрафовать перекупщиков билетов на культурные мероприятия в случаях, когда нарушаются требования при их продаже. Об этом в среду, 19 декабря, пишет «РИА Новости».



По словам главы профильного комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в процессе согласования закона было много замечаний: сначала штрафы были сильно завышены и непропорциональны последствиям нарушений, но в результате доработки предложены другие размеры санкции, которые будут кратны стоимости билета.

В издании сообщают, что с учетом всех поправок комитет предложил установить штраф за продажу билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей себестоимость билета, а также с оказанием покупателю соответствующих услуг, стоимость которых превышает 10% цены на билете. Такая норма будет действовать только в отношении государственных и муниципальных мероприятий.

Максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Кроме того, в зависимости от степени правонарушения будет видоизменяться размер штрафа: для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены за билет (изначально от 100 до 300 тысяч рублей), для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 до 400 тысяч рублей), для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц — от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (изначально от 200 до 500 тысяч рублей и 700 тысяч до 1 миллиона рублей соответственно).

«Таким образом, размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения», — процитировали слова Крашенинникова в издании.