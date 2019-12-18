Директор арены «Калининград»: если область утонет, мы доплывем до стадиона

Директор стадиона «Калининград» Анна Мусевич считает, что проседание грунтов вокруг арены является естественным процессом, а самому сооружению ничего не грозит. Об этом она заявила в среду, 18 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».



«Мне кажется, что если Калининградская область утонет, не дай бог, конечно, то мы на лодках доплывем до стоящего на 50 тысячах свай стадиона, — заявила Мусевич. — Как поле, так и стадион стоят на сваях. Он никуда не двигается <...>. Да, действительно, остров Октябрьский сейчас под воздействием консолидации — это естественный процесс. Два года проходит геомониторинг этой территории, со следующего года точно так же мы будем его заказывать. Это естественный процесс, когда почва, которую консолидировали, усаживается, но стадион при этом никуда не двигается».

При этом, по словам директора стадиона, перед каждым крупными мероприятиями вокруг арены «проводятся какие-то работы». Она сравнила это с наведением порядка дома перед приемом гостей.

Напомним, в начале 2018 года власти Калининградской области заключили с питерской фирмой «Вертикаль» контракт стоимостью 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Промежуточные итоги показали, что там происходят «резонансные процессы».

На острове периодически появляются провалы, проседает асфальт и плитка. По мнению экспертов, разрушение инфраструктуры будет продолжаться и далее из-за просадки слабых грунтов.