Прокуратура: в Полесске приемным семьям не сообщали об умственном развитии детей

В Полесске прокуратура уличила органы социальной защиты в том, что они не предоставляли необходимые данные об умственном и физическом развитии детей, а также не предоставляли информацию о состоянии здоровья воспитанников. Об этом в среду, 18 декабря, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В ведомстве отметили, что сотрудники отдела указывали в договорах с приемными семьями неточные сведения об условиях жизни сирот и их состоянии здоровья, а также не проводили в полном объеме работу по профилактике самовольных уходов.

По фактам установленных нарушений прокуратурой Полесского района вынесено представление в адрес администрации города. «[Представление] рассмотрено, признано обоснованным и удовлетворено, нарушения устранены, два должностных лица отдела привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.