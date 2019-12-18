Власти: чтобы расселить весь «дом на таможне» в Советске, потребуется 54 млн руб.

На расселение обеих частей аварийного дома, расположенного рядом с погранпереходом в Советске, потребуется порядка 54 млн рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства в ответ на официальный запрос.



Дом по адресу ул. Базарная, 1, вошел в программу по переселению в рамках нацпроекта. На расселение жильцов пойдут порядка 20 млн рублей: 17,3 млн руб. — средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 826 тыс. добавят из областного бюджета и еще 1,8 млн руб. — из местного бюджет.

Соединенный с вышеуказанным зданием дом по ул. Базарной, 3, был признан подлежащим сносу только в августе 2019 года, поэтому в программу переселения не попал (туда включают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года). Данный дом будут расселять за счет средств регионального резервного фонда. Согласно постановлению областного правительства на эти цели выделено 33,7 млн руб. и еще 340 тыс. руб. придется добавить муниципалитету.

Оба дома рассчитывают расселить в срок до конца апреля 2020 года. На данный момент, говорится в ответе, городская администрация занимается организацией конкурсов на покупку квартир для аварийщиков.

Как ранее писал «Новый Калининград», в Советске на ул. Базарной, 1-3, стоит уникальное здание — «дом на таможне», как прозвали его горожане, — которое с трех сторон окружено территорией пограничного пункта пропуска. Часть здания давно признана подлежащей сносу, другая — капитальному ремонту, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.

Минувшим летом губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома, который признан аварийным. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы.