Директор стадиона на Острове: крыша — это наша мечта голубая

Директор стадион «Калининграда» Анна Мусевич выразила сожаление, что над спортивным сооружением нет крыши. Об этом она сказала в среду, 18 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Это мечта наша голубая, я не знаю, как это назвать», — заявила Мусевич. Она напомнила, что первый проект стадиона предусматривал крышу, но теперь ее отдельное строительство «технологически просто невозможно».

«Но я уверяю, у нас всем тепло и уютно, потому что над всеми посетительскими трибунами есть козырек и никто из зрителей никогда не мокнет», — отметила руководитель арены.