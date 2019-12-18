Назван лучший врач Калининградской области в 2019 году

В Калининграде назвали лучшего врача года. Имя победителя регионального этапа конкурса профессионального мастерства было названо на ежегодной церемонии подведения итогов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства области.

Состязания проходили для врачей в семнадцатый раз, а для среднего персонала — в тринадцатый. Всего участие в конкурсе приняли 83 сотрудника, работающие в 28 медицинских организациях области. Они соревновались в 22 номинациях: пятнадцати врачебных и семи по среднему медперсоналу.

Звание «Лучший врач года» в этом году получила Евгения Жирова из Зеленоградска. Также она была отмечена в номинации «Лучший участковый терапевт». Лучшим работником со средним медицинским образованием в 2019 году стала инструктор по лечебной физкультуре Владлена Костенкова.

Также на церемонии вручили грамоты регионального минздрава за спасение жизни пациентов, премию «Признание» Врачебной палаты Калининградской области и другие призы.