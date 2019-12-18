Алиханов: изменим Генплан, чтобы увеличить зеленые зоны в Калининграде (список)

Разработан проект изменений для Генерального плана Калининграда, предусматривающий увеличение площади зеленых зон в городе почти на 100 гектаров. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram.



По словам главы региона, проект стал «результатом дискуссии» общественников и властей. «Все полученные на почту/direct/лично рекомендации были переданы в городскую администрацию. Так в итоговом документе увеличиваем площадь зеленых территорий в региональном центре с 2258 га до 2330 га», — написал глава региона.

Алиханов приложил подробный список территорий, которых должны коснуться изменения:

— Район улицы Лесопарковой,

— Пр-т Ленинский, в районе Дома искусств,

— Зоны на ул. Ген. Галицкого и пересечении пр-та Гвардейского — ул. Горной,

— На месте перенесенного Хосписа по ул. Карамельной — Балтийскому шоссе,

— Бывшее немецкое кладбище по ул. Горной и ул. Дм. Донского (напротив Центрального парка),

— Территории в районе ул. Шевченко (Нижний пруд, сквер «Мировые часы»),

— Большая территория в районе ул. Б. Окружной — ул. Ген. Челнокова,

— Изменение статуса участка по ул. Украинской,

— Пр-кт Московский, вдоль набережной реки Новая Преголя,

— Ул. Курортная — ул. Линейная — ул. Береговая,

— Территория в районе жилых домов 40-44-48 по ул. Чайковского (1275 кв. м),

— Пересечение Ленинского пр-та и ул. Краснооктябрьской,

— Установление в отношении территории в районе ул. Серж. Мишина зоны озелененных территорий общего пользования

— «Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)» появится в районе ул. Гагарина, 2К.

Публичные слушания по проекту изменений Генплана состоятся 27 декабря. «Вторым этапом планируем собраться и обсудить планы по благоустройству этих „новых“ скверов и парков. Хотим сделать их особо охраняемыми территориями, защитив на будущее», — пообещал Алиханов.



Как ранее писал «Новый Калининград», чиновники собирали пожелания горожан в течение месяца (с 20 октября по 20 ноября). Как уточняют в правительстве, всего поступило более 80 предложений, 55 из них либо уже предусмотрены Генпланом, либо должны войти в проект изменений в документ.



Недавно представители общественности обсудили с губернатором Антоном Алихановым и другими чиновниками правительства вопрос сохранения и создания зелёных зон в Калининграде.