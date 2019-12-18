Кацман об отеле в Янтарном: соседство памятников с реальной жизнью есть везде

Бизнесмен и инвестор памятника жертвам Холокоста Владимир Кацман не видит ничего страшного в строительстве отеля рядом с мемориалом в Янтарном, но не одобряет идею переноса памятника. Об этом он сообщил в среду, 18 декабря, корреспонденту «Нового Калининграда».



По словам Кацмана, пока что инвесторы отеля с ним не связывались, он он уверен, что ещё будут советоваться по этому вопросу. Против строительства гостиничного комплекса на склоне Владимир Кацман ничего не имеет.

«Я вам скажу, что по моему личному опыту соседство памятника, в том числе жертвам Холокоста, с реальной жизнью, протекающей мимо, оно везде имеет место. В любой стране — и в Америке, и в Израиле, и во Франции, и в Англии. <...> Другое дело, что памятники никто не переносит в угоду какой-то стройке — это точно. Это нонсенс, и я всё-таки не верю, что Евгений Маслов сказал это, имел это в виду», — заявил он.

Во вторник, 17 декабря, на градостроительном совете в правительстве представили концепцию многоуровневого гостиничного комплекса с таун-хаусами, апартаментами, бассейном и фитнес-центром. Комплекс планируют построить в Янтарном на склоне на месте ресторана «Галера», рядом с памятником жертвам Холокоста.

Инвестор намерен связать гостиничный комплекс с существующим мемориалом. В частности, он хочет открыть при комплексе музей и Еврейский культурный центр.

Участники градостроительного совета в целом одобрили архитектурный проект, хотя их смутило соседство гостиницы и мемориала. В том числе прозвучало предложение передвинуть памятник. «Я предлагаю компромиссное предложение рассмотреть, проработать. В отличие от объектов культурного наследия, которым этот памятник не является, его можно переносить в какое-то другое место. Его можно немного отделить, его можно там вверху поставить, чтобы он в диссонанс с самим комплексом не вступал. Технически это, мне кажется, исполнимо», — сказал глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов.

Глава проекта Алексей Шустов в ответ заметил, что инвесторы бы хотели «не отделяться и переносить, а именно объединить».

Также Владимир Кацман одобрил строительство музея около мемориала и сообщил, что такой план уже был ранее.

«Всё идёт и движется в нормальном ракурсе. И так как прокомментировал застройщик, что никто не собирается переносить памятник, честь ему и уважение. И оттого, что там будут люди жить или в отеле находиться... кто-то из них посмотрит на это сооружение, подойдет, прочитает, почему и в связи с чем это [здесь] находится, так для этого мы памятники в своей жизни и создаём — для памяти. А когда в чистом поле памятник стоит, кому он нужен? — пояснил он. И раскритиковал существующее кафе „Галера“. — Другое дело, что эту ладью, дурацкую уродливую ладью, которая портит все, превращает в колхоз и фейк, это сооружение, конечно, надо оттуда убирать. <...> Лучше будет красивый ландшафтный отель, апартаменты пусть будут. Что мешает сосуществованию?»

Однако, добавил бизнесмен, имеет смысл сделать некую «санитарную зону» между памятником и отелем.

«В Тель-Авиве [несколько лет назад] произошел теракт, шахид взорвал себя в ночном клубе, и разбросало по кускам людей несколько десятков. И буквально через две недели ночной клуб продолжил работу. Евреи вообще люди... если бы мы всё время скорбели, как в том анекдоте: „Почему евреи не пьют аспирин? Потому что он убивает боль“, если бы мы действительно всю жизнь скорбели по поводу всего, что связано с нашей историей, то мы бы не выжили. Евреи — очень весёлые люди. Жизнь продолжается. Но память — она бессмертна», — подытожил Кацман.