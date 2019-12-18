В Янтарном на склоне у памятника жертвам Холокоста хотят построить апарт-отель

В Янтарном на месте ресторана «Галера» на склоне у памятника жертвам Холокоста инвестор планирует построить апарт-отель в нескольких уровнях. Архитектурный проект будущего «Многофункционального гостиничного комплекса с фитнес-центром, бассейном, рестораном, апартаментами и конференц-залом» во вторник, 17 декабря, на градостроительном совете в правительстве Калининградской области представил архитектор Андрей Асадов.



«На месте этого ресторана планируется здание многофункционального гостиничного центра с очень большой и важной культурной составляющей, к которой просто обязывает это место и уже тот монумент, возле которого всё находится. Но в первую очередь, конечно, нас вдохновил этот невероятный ландшафт — это очень крутой откос, там около 17 метров перепад рельефа», — сообщил он. По словам Асадова, авторы проекта постарались максимально вписать комплекс в окружающий ландшафт, сделав его фактически частью рельефа. Рядом с комплексом предусмотрено строительство полосы таунхаусов с апартаментами и парковочными местами.

Инвестор намерен связать гостиничный комплекс с существующим мемориалом. В частности, он хочет открыть при комплексе музей и Еврейский культурный центр.

Участники градостроительного совета в целом одобрили архитектурный проект, хотя их смутило соседство гостиницы с бассейном и ресторанами и памятника. Глава областной Службы охраны памятников Евгений Маслов также посчитал, что столь близкое расположение не очень уместно, и предложил сдвинуть памятник. Идею передвинуть памятник поддержал и советник губернатора Вячеслав Генне. Однако инвестор выступил против этой идеи.