В Калининграде поликлиника №2 осталась без эндокринологов

В поликлинике № 2 уволился последний эндокринолог. Прием специалист уже не ведет, об этом свидетельствуют пациенты.

«В августе я была на приеме у одного эндокринолога, она дала направление на анализы и сказала прийти к ней с результатами. Но к моменту, когда анализы были готовы, эта эндокринолог уже уволилась. С середины сентября я ждала своей очереди к другому эндокринологу. В конце прошлой недели мне позвонили из регистратуры и сообщили, что моя очередь подошла, прием 18 декабря утром. Однако когда я пришла к назначенному времени в надежде наконец-то отдать бумажку с результатами анализов, выяснилось, что и этот врач больше не работает. Эндокринологов в поликлинике больше нет», — рассказала одна из пациенток.

В справочной поликлиники подтвердили информацию об отсутствии специалистов. Там уточнили, что врач ушел на больничный с последующим увольнением. Также добавили, что,скорее всего, к эндокринологу будет возможность записаться «когда-нибудь» в следующем году.

В кабинете эндокринолога теперь находится дежурный терапевт, который выписывает рецепты на инсулин для пациентов с диабетом. Там корреспонденту «Нового Калининграда» также подтвердили информацию, что специалист увольняется, и добавили, что это неудивительно «при таком отношении к врачам».

В минздраве Калининградской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В ведомство направлен информационный запрос.