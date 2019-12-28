Минздрав: эндокринологов в поликлинике №2 хватает, напряженности не наблюдается

Минздрав: эндокринологов в поликлинике №2 хватает, напряженности не наблюдается
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пациенты калининградской городской поликлиники № 2 обеспечены медицинской помощью эндокринологов в полном объеме. Об этом говорится в ответе регионального минздрава на официальный запрос редакции «Нового Калининграда».

«В Городской поликлинике № 2 работают четыре врача-эндокринолога: два — в филиале на ул. А. Невского, один — на ул. Краснопрудной и один, временно находящийся на листке нетрудоспособности, на ул. Университетской. Также дополнительно заключены договоры — со специалистом, который с 13 января 2020 года будет работать в филиале поликлиники на ул. Университетской на 0,5 ставки, а также с ООО „МедЭксперт“. Помимо этого, для корректировки назначений пациенты направляются к специалистам-эндокринологам консультативно-диагностической поликлиники Областной клинической больницы. Таким образом, пациенты Городской поликлиники № 2 обеспечены медицинской помощью по профилю „эндокринология“ в полном объеме, и какой-либо напряженности не наблюдается», — утверждается в ответе минздрава.

Напомним, ранее пациенты поликлиники № 2 сообщили «Новому Калининграду», что из медучреждения увольняется последний эндокринолог. В справочной поликлиники подтвердили информацию об отсутствии специалистов. Там уточнили, что врач ушел на больничный с последующим увольнением. Также добавили, что,скорее всего, к эндокринологу будет возможность записаться «когда-нибудь» в следующем году. В кабинете эндокринолога ведет прием дежурный терапевт, который выписывает рецепты на инсулин для пациентов с диабетом.


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