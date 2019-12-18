Заливатский: границы карьера в Синявино надо устанавливать заново

Границы карьера в районе поселка Синявино (озеро Янтарное) были установлены более десятка лет назад, поэтому сегодня не актуальны. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.



«У нас установлены границы озера были в 2002 году. Тогда же поставлен на кадастровый учет земельный участок, на котором находится озеро. Но либо недостаточно правильно [это было сделано], либо озеро поднялось за это время — в карьере же опускается и поднимается уровень воды. И бывает так, что если потом проверять участки с кадастровым инженером, то их границы заходят на водную поверхность», — пояснил Заливатский.

В настоящее время муниципальные власти намерены заказать работу кадастровых инженеров для актуализации данных и установки новых границ озера. По словам сити-менеджера, процедура займет около года, поскольку необходимо будет проводить мониторинг водных границ в разные периоды.

«Через год у нас будут установленные уже точные границы озера и далее мы будем приводить в соответствие уже и границы участков, прилегающих к озеру. Если какие-то из них будут заходить в озеро, то они будут переформированы», — подчеркнул Заливатский.

В настоящее время, уверяет сити-менеджер, никаких проблем с доступом к озеру нет и даже оборудованы специальные спуски к воде. «Подход к озеру никем не ограничен — все спокойно. Муниципальная земля есть в местах подхода к озеру. Мы сейчас хотим просто это формализовать и выделить непосредственно участки общего пользования без возможности предоставления в аренду либо в собственность, и без возможности застройки», — заявил Заливатский.

Глава администрации отметил, что в прокуратуру обращались жители, которые имеют недвижимость неподалеку от озера и переживают, что в будущем могут лишиться возможности свободного прохода к нему.

«Количество приезжающих в Янтарный, и именно в Синявино, увеличивается — люди приобретают участки, строят там дома и хотят иметь свободный доступ к карьеру. И при этом они хотят это сделать не просто так, а юридически закрепить навсегда. Мы в этом их поддержим и реализуем право на свободный доступ к озеру», — заключил Заливатский.

Как ранее писал «Новый Калининград», природоохранная прокуратура подала в суд на администрацию городского округа Янтарный из-за жалоб населения на отсутствие свободного доступа к местному карьеру.