Власти области открыли объездную дорогу на время ремонта моста под Гвардейском

Власти области открыли объездную дорогу на время ремонта моста под Гвардейском
Фото со страницы Елены Дятловой в Facebook
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На время ремонта моста на автодороге «Борское-Гвардейск-Истровка» и подготовки к нему открыта объездная дорога для легковых машин. Об этом сообщила в своем «Фейсбуке» в среду, 18 декабря, региональный министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Она отметила, что в понедельник был выбран подрядчик, который займется созданием проекта ремонта. Проект должен быть готов к 3 сентября 2020 года. Стоимость проектирования — около 2 млн рублей. «Мы понимали, что, пока будет идти проектирование, необходимы временные меры. Совместно с дорожниками приняли решение сделать объездную дорогу. Сегодня установили знаки, объездная дорога открыта для легкового транспорта», — рассказала Елена Дятлова.

Напомним, аварийный мост на дороге «Борское-Гвардейск-Истровка» был закрыт в начале октября. Отмечалось, что там нужно менять несущие балки, проржавевшие металлические конструкции.
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