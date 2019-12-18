Алиханов: замдиректора стадиона на Острове — Андрей Левченко

Калининградский продюсер Андрей Левченко сейчас занимает должность заместителя руководителя стадиона «Калининград» на Острове. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам во время пресс-конференции в среду, 18 декабря, передает корреспондент «Нового Калининграда».

О Левченко губернатор упомянул, когда говорил про дальнейшее использование стадиона, оставшегося региону после проведения ЧМ-2018 по футболу. Алиханов не стал отвечать на вопрос о том, что содержит бизнес-план по использованию стадиона, сообщив, что этой работой руководит Левченко, он «человек с опытом» и ведет в этом направлении «работу вместе с Минспорта».

Андрей Левченко известен в Калининградской области в первую очередь как владелец клуба «Вагонка» и концертного агентства Vagonka.pro, а также как продюсер фестиваля «Калининград Сити Джаз», Дня города и многих других городских мероприятий.

В октябре этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона, построенного к ЧМ-2018, в собственность Калининградской области.

Написать бизнес-план использования стадиона планировалось еще в 2016 году. Правительство Калининградской области перечислило «Исполнительной дирекции по подготовке к Чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018» из областного бюджета на эти цели 10,1 млн руб. В октябре прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что бизнес-план для построенного к ЧМ-2018 стадиону готов и согласован с Минспорта.

