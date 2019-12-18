Власти Калининграда решили ужесточить правила приватизации служебного жилья

В областном центре изменяются правила приватизации муниципального служебного жилья. Вопрос обсуждался в среду на заседании комиссии горсовета по градорегулированию и земельным ресурсам, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Теперь для того, чтобы оформить служебную квартиру в собственность, необходимо будет не только проработать в муниципальных структурах 15 лет, но и прожить в служебном помещении не менее 5 лет.

Сейчас в Калининграде используется около 200 служебных муниципальных квартир. Как отмечалось на заседании, 19 квартир были предоставлены в текущем году. С начала года фонд служебного жилья пополнили 9 квартир. Ни одна служебная квартира в 2019 году приватизирована не была.