В Нестерове решили все-таки поставить новогоднюю ель

Администрация Нестеровского городского округа приняла решение все-таки установить для горожан новогоднюю ель. Об этом журналистам во время пресс-конференции в среду сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Елка будет, сразу говорю. Я тут не при чем, глава [муниципалитета] сам решил», — сказал губернатор журналистам.

Ранее стало известно, что нестеровские власти решили в этом году не ставить в городе новогоднюю ель. Это решение раскритиковал глава регионального минкульта Андрей Ермак, который заявил, что «нехорошо относится» к местам, где не ставят ёлки.