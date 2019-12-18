В Нестерове решили все-таки поставить новогоднюю ель

В Нестерове решили все-таки поставить новогоднюю ель
Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Новый год

Администрация Нестеровского городского округа приняла решение все-таки установить для горожан новогоднюю ель. Об этом журналистам во время пресс-конференции в среду сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Елка будет, сразу говорю. Я тут не при чем, глава [муниципалитета] сам решил», — сказал губернатор журналистам.

Ранее стало известно, что нестеровские власти решили в этом году не ставить в городе новогоднюю ель. Это решение раскритиковал глава регионального минкульта Андрей Ермак, который заявил, что «нехорошо относится» к местам, где не ставят ёлки.

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