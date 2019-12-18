Алиханов назвал дату расторжения контракта на строительство онкоцентра

Контракт с компанией «Артель» на строительство онкоцентра в поселке Родники будет расторгнут 24 декабря. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда».



Компания «Артель» какое-то время отказывалась принимать уведомление о расторжении контракта, однако губернатор заявил, что у властей региона есть рычаги воздействия на подрядчика.

Новые сроки сдачи объекта будут намечены не раньше первого полугодия 2021 года. Продолжить строительство станет возможным только после заключения контракта с новым подрядчиком. В настоящее время «Артель» через Арбитражный суд Калининградской области требует признать начисленные властями штрафы и неустойку неправомерными.