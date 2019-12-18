Губернатор: на Московском проспекте и на Сельме нужны трамваи

Губернатор Антон Алиханов пообещал, что в Калининграде будет развиваться трамвайное движение, в том числе он считает необходимым создание новых трамвайных маршрутов. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Будут закупаться новые трамваи, будут реанимироваться частично старые маршруты, на мой взгляд, нужно строить новые, это было бы правильно. Считаю, например, что на Московском проспекте было бы замечательно сделать трамвай скоростной. Считаю, что связать Сельму с центром города было бы правильно трамвайным путем. Считаю, что Балтрайон... Он связан через Аллею Смелых [...] но там тоже надо провести работы, чтобы он стал скоростным. Решить вопрос с развязкой, с пересечением на Дзержинского», — сказал губернатор.