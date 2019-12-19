Роскачество проверило искусственные ёлки и нашло в них формальдегид

Роскачество провело проверку искусственных елей и обнаружило в 4 из 7 товаров формальдегид, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.



Закупленные товары стоимостью от 3 тыс. до 11. тыс. рублей исследовали по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок, способность к самовозгоранию и другие.

Все образы обладают стойким запахом продукции из ПВХ и полиэтилена. «Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах — последствия несоблюдения этих условий», — прокомментировала руководитель испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасия Филоненко, слова которой приводит Роскачество.

Также ёлки исследовали на содержание хлористого винила, ацетальдегида, формальдегида, толуола, бензола и ацетона. Хлористого винила нет ни в одном из образцов, ацетальдегид обнаружен в пяти елях, но без превышения максимально допустимого уровня.

Также при первом замере в пяти образцах эксперты выявили формальдегид. После трёхнедельного проветриваниях из одной из ёлок формальдегид «исчез». Специалисты советуют проветривать ели перед использованием и вымыть их перед сборкой.