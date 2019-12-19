Путин: темпы роста температуры в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире

Путин: темпы роста температуры в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире
Виталий Невар / Новый Калининград

Президент РФ Владимир Путин допускает, что наблюдающийся рост температуры может привести к серьезным последствиям. Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции.

По словам президента, темпы роста температуры в России выше в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире. Из-за этого есть вероятность, что начнет таять вечная мерзлот. Также потепление грозит «опустыниванием отдельных территорий».

При этом, по мнению главы страны, сложно и оценить истинное влияние человека на изменение климата. Он полагает, что изменения могут быть связаны, а том числе с «процессами во вселенной».



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