Путин: чтобы поднять зарплаты врачам, надо увеличить тариф ОМС

Единственный реальный способ поднять зарплаты медикам в России на данный момент — это увеличить тариф ОМС. Об этом президент Владимир Путин заявил в четверг, 19 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции.



Как отметил Путин, уровень заработной платы в медицине в России сегодня «даже повыше, чем уровень уровень заработной платы в других социальных сферах». При этом он согласился, что это «усредненные цифры» между высокими зарплатами главврачей и гораздо меньшими зарплатами рядовых сотрудников медицинских организаций.

«Существуют какие способы изменения ситуации? Они на самом деле известны — они простые. Первое — это увеличить тариф ОМС. Или внутри тарифа ОМС что-то изменить. Но обращаю ваше внимание на то, что внутри тарифа уже менять почти нечего — 70% и так идет на зарплату. И если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование», — пояснил Путин.

Увеличение тарифа, по словам президента, «ляжет на всю экономику» и приведет к удорожанию товаров и к росту инфляции.