РУСАДА хочет обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде

РУСАДА хочет обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Наблюдательный совет РУСАДА не согласен с решением исполкома WADA отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы набсовета Александра Ивлева, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд.

По его словам, РУСАДА в течение 10–15 дней направит в WADA свое несогласие. «Далее мяч будет на стороне WADA, и мы будем обсуждать это в правовом поле»,— добавил Ивлев, подчеркнув, что аргументы России в споре «достаточно сильные». По мнению Ивлева, коллективное наказание неприменимо к чистым спортсменам.

Напомним, ранее сегодня на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок. Он отметил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии.

 

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