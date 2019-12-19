Алиханов о мосте в Мысовку: если менять проект, это в тюрьму надо садиться

В областном правительстве считают, что внести корректировки в существующий проект реконструкции понтонного моста в Мысовку, как того требует подрядчик, невозможно. Об этом губернатор Антон Алиханов завил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Видимо нужно будет то ли торговать заново, то ли продлять как-то срок. Мост сделаем обязательно. Но есть существенные условия контракта, которые менять мы не можем. Ну либо в тюрьму надо садиться. Если кто-то готов подписать и сесть в тюрьму, то это не человек из правительства Калининградской области. Мы такое делать не будем. А то, что подрядчик, подписавший контракт и подписавшийся под этими условиями, не может поставить мост — это плохо. Если они этого не сделают, мы будем вносить их в реестр недобросовестных поставщиков, если у нас получится. Но мост обязательно сделаем, конечно. Деньги на это выделили», — заявил Алиханов.

Ранее депутат Госдумы Александр Пятикоп опубликовал разъяснение подрядчика, согласно которому в процессе производства работ выяснилось, что конкурсная документация была составлена с ошибками. Подрядчик потребовал согласовать изменения в проект через допсоглашение.

В администрации Славского ГО сообщили, что подрядчик, например, хотел уменьшить ширину моста на 1 метр и убрать обязательство установки именно новых понтонных звеньев. Муниципальные власти уже пригрозили подрядчику расторжением контракта.

В конце прошлого года стало известно, что из-за прогнившего понтонного моста часть Мысовки оказалась фактически отрезана. Во время проверки прокуратура пришла к выводу, что переправа находится в неисправном состоянии и небезопасна для людей.

В феврале 2019 года глава администрации Славска Эдуард Кондратов заявил, что муниципалитет рассчитывает на финансовую поддержку правительства области. В апреле обустроить новую переправу через Разлив местные власти обязал суд; с иском обратился районный прокурор. В июне областные власти выделили на новый мост 27 млн рублей.

15 ноября стало известно, что администрация Славска заключила контракт на поставку и монтаж новых понтонных звеньев для устройства переправы в поселке Мысовка. Исполнить контракт должны не позднее 25 декабря 2019 года.