Открывают движение по Московскому проспекту под эстакадой (фото)

Открывают движение по Московскому проспекту под эстакадой (фото)
Максим Корончик / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Вечером в четверг рабочие начали убирать временные конструкции, ограничивающие движение по Московскому проспекту под эстакадным мостом, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Движение полностью открыто, сейчас демонтируют объезды», — сообщил корреспондент «Нового Калининграда». По контракту работы должны были завершиться еще 15 декабря, сдать объект обещали раньше срока — 5 декабря.

В октябре 2018 года стало известно, что одна из балок эстакадного моста повреждена. Одна из полос была частично закрыта для движения. Позже горадминистрация провела обследование и пришла к выводу, что нужно ремонтировать две балки. Из-за ремонтных работ перекрыли несколько полос движения на Московском проспекте.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter