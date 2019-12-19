Открывают движение по Московскому проспекту под эстакадой (фото)

Вечером в четверг рабочие начали убирать временные конструкции, ограничивающие движение по Московскому проспекту под эстакадным мостом, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Движение полностью открыто, сейчас демонтируют объезды», — сообщил корреспондент «Нового Калининграда». По контракту работы должны были завершиться еще 15 декабря, сдать объект обещали раньше срока — 5 декабря.
В октябре 2018 года стало известно, что одна из балок эстакадного моста повреждена. Одна из полос была частично закрыта для движения. Позже горадминистрация провела обследование и пришла к выводу, что нужно ремонтировать две балки. Из-за ремонтных работ перекрыли несколько полос движения на Московском проспекте.
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