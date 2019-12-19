Полиция хочет получить полномочия изымать из семей детей

МВД России выступает за изменение Семейного кодекса, чтобы наделить полицейских правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Об этом в четверг, 19 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления МВД России Станислава Колесника.

По его словам, в ведомстве понимают «приоритет сохранения семьи», но иногда сталкиваются со случаями, когда требуется незамедлительно принять меры по «изоляции» ребенка от опасности.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», — цитирует издание Колесника.

Он отметил, что его ведомства уже подготовило «соответствующие предложения по корректировке 77-й (статьи), чтобы у нас соответствующие полномочия такие же были».

