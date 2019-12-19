В мэрии хвастаются лучшей в России динамикой при переходе на электронный билет

В мэрии хвастаются лучшей в России динамикой при переходе на электронный билет
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Калининград оказался всероссийским лидером по динамике перехода на оплату банковской картой среди городов, внедряющих электронный билет в общественном транспорте. Об этом заявил в четверг на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По словам Кутина, если в сентябре в областном центре за проезд в общественном транспорте пассажиры расплатились с помощью банковской карты 341 тыс. раз, то уже по итогам ноября — около 1,2 млн раз. Горвласти промониторили ситуацию с введением системы электронного билета в других городах России. «И на сегодняшний день по динамике увеличения оплаты безналичной формой город Калининград у нас лидирующий. Мы первые, после нас идет Санкт-Петербург, после Санкт-Петербурга идет Новгород, и затем по нисходящей Вологда и так далее», — заявил чиновник.

Тем не менее, оценивать пассажиропоток и на основе этих оценок изменять маршрутную сеть пока рано, считает он. По его словам, для этого нужно «еще хотя бы полгода», в результате на очередной конкурс среди перевозчиков, который пройдет в начале будущего года, маршрутная сеть будет выставлена практически в ее нынешнем виде, без изменений, констатировал глава комитета.

Напомним, система электронной оплаты проезда должна была заработать в Калининграде с 1 июля, однако в мэрии сообщили, что оборудование находится в стадии подключения. Позже была названа новая дата — 15 июля, потом шла речь о 20 июля, потом — минимум о конце июля. Затем горвласти среди причин отсрочки называли проблемы с программным обеспечением, которое позволяет принимать «безнал».

В настоящее время в городском общественном транспорте началась установка стационарных терминалов для оплаты проезда, пока они работают в тестовом режиме на 7-ом троллейбусном маршруте.

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