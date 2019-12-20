Синоптики обещают калининградцам пасмурную погоду и дожди

Синоптики обещают калининградцам пасмурную погоду и дожди
Виталий Невар / Новый Калининград
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Метеорологи обещают калининградцам выходные с плюсовыми температурами и осадками. Как сообщает Гидрометцентр РФ на своем сайте, в субботу будет плюс 7 градусов, в воскресенье — плюс 6 градусов. Все выходные будет облачно, временами будут идти небольшие дожди.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает схожий прогноз, +6-7 градусов тепла и небольшой дождь. В ночь с субботы на воскресенье дождь будет сильнее.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» обещает в субботу незначительный дождь утром и +6 градусов тепла. В воскресенье — сильную облачность в течение всего дня и +5 градусов тепла.


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