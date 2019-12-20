В Роскачестве оценили игристые вина из России

Согласно исследованию Роскачества, высокие дегустационные отметки получили более двух третей российских игристых вин, передает ТАСС в пятницу, 20 декабря, со ссылкой на сообщение организации.



Оценку напитков провели в рамках «Винного гида России». Для дегустаций эксперты закупили игристые вина из российского винограда преимущественно в крупных торговых сетях и специализированных магазинах. Вина для исследования приобретались в ценовом диапазоне до 1 тыс. рублей.

«В процессе исследования эксперты Роскачества оценили 94 образца российских игристых вин, проверяя органолептические показатели качества: цвет, аромат и вкус. Именитые сомелье поставили высокие оценки игристому вину — более двух третей (72%) исследованных игристых вин получили высокие дегустационные оценки», — цитирует издание Роскачество.

Отмечается, что результатом исследования стал составленный рейтинг лучших игристых вин. Первые три места среди лучших напитков делят образцы из регионов с непростыми для виноделия климатическими условиями 2018 года — это, по мнению экспертов, говорит о профессионализме производителей. В Роскачестве отметили, что производством качественных игристых вин из российского винограда занимаются почти во всех винодельческих областях. В рейтинг также вошли напитки из традиционных регионов, производство в которых имеет многовековую историю — Крыма, Севастополя, Краснодарского края. Новинкой для 2019 года стали бюджетные игристые вина из Дагестана, попавшие в топ позиций исследования.

Роскачество обращает внимание на то, что для грамотного выбора игристого вина на праздничный стол необходимо внимательно прочитать этикетку. Покупателям нужно выбирать именно вино, а не винный напиток, а также ориентироваться на рейтинг «Винного гида России».