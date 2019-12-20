Сеть магазинов SPAR прекращает работу в Санкт-Петербурге

Сеть магазинов SPAR прекращает работу в Санкт-Петербурге
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ТД «Интерторг» прекращают свою работу магазины сети SPAR и «Народная 7Я семьЯ». Информация об этом появилась в РБК.

Как отмечают в издании, субарендаторы торговой сети в своем письме рассказали, что 19 декабря — «последний день торговли магазинов „Семья“ и „Спар“ в Петербурге и Ленобласти». Глава «Интерторга» в свою очередь уточняет, что закрыты будут только нерентабельные магазины. «Мы не уходим с рынка. Мы просто закрываем нерентабельные магазины, чтобы туда сели наши любимые конкуренты и ухудшили свою экономику», — приводит его слова издание.

За последние несколько месяцев сеть SPAR сократила количество точек и в других отдаленных регионах Северо-Запада. Закрытие магазинов уже произошло в Череповце, Петрозаводске, Мурманской области, Великом Новгороде, Ленинградской области.

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