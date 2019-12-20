Суд вынес первый в России приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров

В Московской области суд вынес приговор владельцу сети пиратских онлайн-кинотеатров Станиславу Сайгину. Мужчина обвинили в нарушении авторских прав, передает в пятницу, 20 декабря, ТАСС со ссылкой на участвовавшую в данном процессе компанию Group-IB. Приговор по делу о сети нелегальных онлайн-кинотеатров стал первым в российской судебной практике.



«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают „пиратки“ в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», — цитирует издание слова руководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрея Бусаргина.

В издании сообщается, что дело Сайгина, зарегистрированное 10 июня, рассмотрели 19 декабря. Мужчине предъявили обвинение по пункту «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ («Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере»).

Станислав Сайгин был владельцем сети онлайн-кинотеатров, занимающихся публикацией нелицензионного контента: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятком их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. На каждом сайте располагалось свыше 10 тыс. наименований различных фильмов и сериалов. Контентом перечисленные сайты обеспечивала крупнейшая пиратская сеть — Moonwalk, а в качестве рекламодателей выступали онлайн-казино.