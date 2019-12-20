На уборке и охране арены «Калининград» в 2020 году власти сэкономят 45,5 млн руб.

Власти региона в 2020 году сэкономят на уборке и охране стадиона «Калининград» 45,5 млн рублей. Соответствующая информация была опубликована на портале «Госзакупки».

Как следует из документации, победителем электронного аукциона на оказание услуг по охране арены стала компания «Частное охранное предприятие „Балтийские медведи“». Стартовая цена контракта составила 62,8 млн рублей, которую в ходе торгов снизили до 37,3 млн рублей. Оказанием услуг по уборке помещений и прилегающей территории в следующем году займется ИП Мунаева. Начальная цена договора составляла 29,5 млн рублей, но также во время торгов снизилась на 20 млн рублей.

В сентябре на охрану и уборку стадиона из областного бюджета власти планировали выделить 92 млн рублей. До этого в 51,4 млн рублей они оценили обслуживание стадиона, а еще в 9 млн рублей — уход за газоном арены.