В Калининграде волонтеры проводят бесплатные лекции по безопасности для школьников

В Калининграде волонтеры решили организовать серию бесплатных лекций по безопасности для школьников. Об этом «Новому Калининграду» сообщила руководитель поискового отряда «Твори Добро» Лика Васильева.



«Наш отряд бесплатно проводит лекции для учащихся с 1 по 11 класс общеобразовательных школ на тему: » Правила безопасности в природной и городской среде". Мы объясняем ребятам, как себя вести в той или иной угрожающей ситуации — например. что делать, если за вами следят, или вы заблудились. Отвечаем на все интересующие школьников вопросы", — пояснила Васильева.