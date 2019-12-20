В Калининграде волонтеры проводят бесплатные лекции по безопасности для школьников

В Калининграде волонтеры проводят бесплатные лекции по безопасности для школьников
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Калининграде волонтеры решили организовать серию бесплатных лекций по безопасности для школьников. Об этом «Новому Калининграду» сообщила руководитель поискового отряда «Твори Добро» Лика Васильева.

«Наш отряд бесплатно проводит лекции для учащихся с 1 по 11 класс общеобразовательных школ на тему: » Правила безопасности в природной и городской среде". Мы объясняем ребятам, как себя вести в той или иной угрожающей ситуации — например. что делать, если за вами следят, или вы заблудились. Отвечаем на все интересующие школьников вопросы", — пояснила Васильева.

Все вопросы по поводу организации мероприятия в конкретном образовательном учреждении или участия можно задать по телефону 8(901) 963-50-03.

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