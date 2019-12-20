Горвласти намерены пустить автобус по новой дороге из Сельмы в Чкаловск

Горвласти намерены пустить автобус по новой дороге из Сельмы в Чкаловск
Фото пресс-службы областного правительства
Все новости по теме: Строительство дороги от Сельмы до Чкаловска

Микрорайоны Чкаловск и Сельма после завершения строительства новой дороги свяжет маршрут общественного транспорта. Об этом сообщил накануне на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

«Мы предполагаем там в обязательном порядке маршрут», — заявил Кутин. В настоящее время для этого уже есть остановки на ул. Планерной ул. Челнокова, «надо проработать вопрос реконструкции остановки на ул. Лукашова», отметил чиновник. Будет предусмотрена возможность проезда и для велосипедистов. Сославшись на областные власти, Олег Кутин рассказал, что реконструкция Северного обхода предусматривает на пересечении с новой дорогой обустройство кольцевой развязки, а для велосипедистов и пешеходов и пешеходов под Окружной будет предусмотрен тоннель. Проектом строительства дороги, которая свяжет Сельму и Чкаловск, предусмотрены велодорожка и тротуары.

Напомним, сдать новую дорогу планируется будущим летом, на несколько месяцев раньше срока.



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