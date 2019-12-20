Минздрав хочет запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

Продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним россиянам нужно запретить, как это было сделано с жевательным и сосательным табаком. Об этом в пятницу, 20 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

«На наш взгляд, представлялось бы целесообразным приравнять в плане регулирования никотиносодержащие смеси к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних», — поделился замминистра.

Как отмечают в издании, российское законодательство запрещает продавать несовершеннолетним снюс, разновидностями которого являются жевательный табак и насвай. Однако продажа более усовершенствованных способов потребления никотина, например некурительных соединений, пока никак не регулируется. «Сегодня мы называем снюсом не совсем тот самый снюс, который определен в 15-м федеральном законе. Появляются новые никотиносодержащие смеси для жевания, для сосания, которые позволяют очень быстро получить очень внушительную дозу никотина», — сказал Салагай.

«Сегодня, по данным наркологов, каждый день в нашей стране скорая доставляет кого-то с расстройствами поведении и отравлением, вызванными употреблением никотина. Поэтому сегодня проблема потребления никотиносодержащих смесей и их дополнительного регулирования стоит очень остро», — уточнил он.