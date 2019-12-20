В России назвали самых популярных актеров уходящего года

В России назвали самых популярных актеров уходящего года

Проект «Кино Mail.ru» составил рейтинг десяти самых популярных актеров 2019 года, передает «Российская газета». Как отмечает издание, участников чарта определяли по количеству посещений того или иного артиста.

Так, топ-10 возглавил Александр Петров, снявшийся в этом году сразу в двух популярных кинопроектах — военной драме «Т-34» и триллере «Текст». Отмечается, что как зрители, так и критики положительно встретили выход этих картин в 2019 году. Следом за ним в рейтинге располагается звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный, который был лидером «десятки» в прошлом году.

Почетная «бронза» в списке этого года досталась востребованному артисту дубляжа, актеру Сергею Бурунову, который приобрел известность благодаря комедийно-детективному телесериалу «Полицейский с Рублевки».

Четвертое место занимает Роман Курцын («Балканский рубеж», вторая «Бабушка легкого поведения»), пятое — Владимир Яглыч, сыгравший Григория Потёмкина в сериале «Екатерины».

Также в список наиболее популярных попали Кирилл Кяро, Андрей Смоляков, Павел Деревянко, Иван Янковский и замыкающий десятку-2019 Евгений Цыганов.

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