Правительство РФ предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости

Правительство РФ предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Виталий Невар / Новый Калининград

Правительственная комиссия по безопасности движения предложила план ужесточения штрафов за превышение скорости, пишет «Коммерсант».

По словам вице-премьера Максима Акимова, возглавляющего комиссию, ее решения собираются реализовать в ближайшие один-два года. По словам вице-премьера, ужесточение будет происходить в три этапа.

Также планируется подготовить законопроект, содержащий три сценария: регионам дадут право самостоятельно решать, вводить ли штраф за превышение на 10 км/ч; штрафы за значительные превышения скорости будут увеличены в несколько раз; при большом количестве нарушений водители будут лишаться права на 50-процентный дисконт при уплате штрафа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря Олега Осипова, сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Он напомнил, что МВД РФ также не поддерживает эту инициативу.

«Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято», — заявил пресс-секретарь Медведева.

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