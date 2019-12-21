Мусорный оператор организует горячую линию по вывозу отходов в новогодние праздники

Мусорный оператор организует горячую линию по вывозу отходов в новогодние праздники
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональный мусорный оператор — компания «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) — организует горячую линию на период новогодних праздников. Мера предпринята в связи с прогнозируемым увеличением объемов отходов, говорится на сайте предприятия.

По вопросам вывоза твердых коммунальных отходов нужно будет звонить по телефону 8 (4012) 312-410. Принимать жалобы также будут на сайте регоператора. В ЕСОО обещают также организовать дежурства ответственных специалистов.

Напомним,в первые дни 2019 года, когда стартовала «мусорная реформа», калининградцы в массовом порядке жаловались на «горы мусора» на контейнерных площадках, ситуацию удалось нормализовать только через несколько месяцев.
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