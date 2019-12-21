«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград на 2020 год

«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград на 2020 год
Виталий Невар / Новый Калининград
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Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на 2020 год Они продаются на его собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний, говорится на сайте авиаперевозчика.

Билеты на рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» начали продаваться с субботы, 21 декабря. Полет из Калининграда в Москву по субсидируемому тарифу обойдется в 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500 рублей.

Напомним, что сейчас большинство жителей Калининградской области не могут приобрести субсидированные авиабилеты. Согласно постановлению Правительства РФ, льготы остались только для пенсионеров, студентов и инвалидов.

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