«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград на 2020 год

Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на 2020 год Они продаются на его собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний, говорится на сайте авиаперевозчика.



Билеты на рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» начали продаваться с субботы, 21 декабря. Полет из Калининграда в Москву по субсидируемому тарифу обойдется в 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500 рублей.

Напомним, что сейчас большинство жителей Калининградской области не могут приобрести субсидированные авиабилеты. Согласно постановлению Правительства РФ, льготы остались только для пенсионеров, студентов и инвалидов.