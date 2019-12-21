Стадион на Острове передан в собственность Калининградской области

Стадион на Острове передан в собственность Калининградской области
Виталий Невар / Новый Калининград

В пятницу, 20 декабря, стадион «Калининград» перешёл в государственную собственность Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации передача должна была состояться до 1 января 2020 года. «По оценкам экспертов, а также согласно существующему опыту эксплуатации стадиона, содержание спортивного объекта будет составлять около 250 млн рублей в год. При этом софинансирование за счёт федерального бюджета в 2020 году составит большую часть», — заявили в пресс-службе.

Что касается бизнес-плана по использованию объекта, «в настоящее время на стадионе „Калининград“ функционируют секции по акробатическому рок-н-ролу, стрельбе из лука, гребному и велосипедному спорту, спортивная школа самбо и дзюдо, а также создана детская футбольная школа „Дети Балтики“». «Кроме того, ведётся работа над увеличением направлений использования стадиона», — сообщили в правительстве.

Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter