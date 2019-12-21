Стадион на Острове передан в собственность Калининградской области

В пятницу, 20 декабря, стадион «Калининград» перешёл в государственную собственность Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации передача должна была состояться до 1 января 2020 года. «По оценкам экспертов, а также согласно существующему опыту эксплуатации стадиона, содержание спортивного объекта будет составлять около 250 млн рублей в год. При этом софинансирование за счёт федерального бюджета в 2020 году составит большую часть», — заявили в пресс-службе.

Что касается бизнес-плана по использованию объекта, «в настоящее время на стадионе „Калининград“ функционируют секции по акробатическому рок-н-ролу, стрельбе из лука, гребному и велосипедному спорту, спортивная школа самбо и дзюдо, а также создана детская футбольная школа „Дети Балтики“». «Кроме того, ведётся работа над увеличением направлений использования стадиона», — сообщили в правительстве.