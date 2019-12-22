Прогноз: предновогодняя неделя в Калининграде будет теплой и почти без осадков

На предстоящей неделе в Калининграде и области не стоит ожидать мороза и снега. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Как прогнозирует Гидрометцентр РФ, на следующей неделе температура воздуха будет постепенно снижаться, но не опустится ниже 0°С. Если в понедельник днем будет +6°С., то в субботу — +4°С. Снега не ожидается, но возможен слабый дождь.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составил похожий прогноз. И днем, и ночью, температура будет варьироваться в районе +3-6°С. В течение всех рабочих дней прогнозируется небольшой дождь.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», погода на неделе будет пасмурной и по-зимнему теплой.