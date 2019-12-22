Прогноз: предновогодняя неделя в Калининграде будет теплой и почти без осадков

Прогноз: предновогодняя неделя в Калининграде будет теплой и почти без осадков
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

На предстоящей неделе в Калининграде и области не стоит ожидать мороза и снега. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Как прогнозирует Гидрометцентр РФ, на следующей неделе температура воздуха будет постепенно снижаться, но не опустится ниже 0°С. Если в понедельник днем будет +6°С., то в субботу — +4°С. Снега не ожидается, но возможен слабый дождь.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составил похожий прогноз. И днем, и ночью, температура будет варьироваться в районе +3-6°С. В течение всех рабочих дней прогнозируется небольшой дождь.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», погода на неделе будет пасмурной и по-зимнему теплой. 

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter