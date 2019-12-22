Стал известен процент готовности школы на Артиллерийской после ухода подрядчика

Стал известен процент готовности школы на Артиллерийской после ухода подрядчика
Онлайн-трансляция строительства школы на ул. Артиллерийской
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

План по строительству новой школы на ул. Артиллерийской на 2019 год удалось выполнить лишь на 18%. Это следует из письма администрации Калининграда о расторжении контракта с подрядной организацией. Документ опубликован на портале госзакупок.

Как отмечают в мэрии, у московской компании «Артель» удалось принять работы на сумму 69 млн руб., тогда как до конца текущего года необходимо было освоить более 375 млн руб. При этом общая стоимость контракта, который должен был быть исполнен в 2020 году, составляла более 827 млн руб. Таким образом, общая готовность школы составляет порядка 8%.

Напомним, в конце ноября стало известно, что горвласти в одностороннем порядке расторгают с подрядчиком контракт на строительство школы на ул. Артиллерийской. На минувшей неделе, 19 декабря, исполнение договора официально было остановлено. Власти планируют провести новый конкурс.

ООО «Артель» с конца 2018 года так же занималось строительство онкологического центра в Родниках. На объекте также прослеживалось отставание, поэтому областное правительство решило расторгнуть контракт.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter