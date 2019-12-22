Стал известен процент готовности школы на Артиллерийской после ухода подрядчика

План по строительству новой школы на ул. Артиллерийской на 2019 год удалось выполнить лишь на 18%. Это следует из письма администрации Калининграда о расторжении контракта с подрядной организацией. Документ опубликован на портале госзакупок.

Как отмечают в мэрии, у московской компании «Артель» удалось принять работы на сумму 69 млн руб., тогда как до конца текущего года необходимо было освоить более 375 млн руб. При этом общая стоимость контракта, который должен был быть исполнен в 2020 году, составляла более 827 млн руб. Таким образом, общая готовность школы составляет порядка 8%.

Напомним, в конце ноября стало известно, что горвласти в одностороннем порядке расторгают с подрядчиком контракт на строительство школы на ул. Артиллерийской. На минувшей неделе, 19 декабря, исполнение договора официально было остановлено. Власти планируют провести новый конкурс.

ООО «Артель» с конца 2018 года так же занималось строительство онкологического центра в Родниках. На объекте также прослеживалось отставание, поэтому областное правительство решило расторгнуть контракт.