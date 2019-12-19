Губернатор раскрыл финансовые детали спора с подрядчиком онкоцентра

Газпромбанк не давал генподрядчику онкоцентра обойти правила расширенного банковского сопровождения, которое предполагало перечисление бюджетных денег конкретным субподрядчикам и исключало возможность самостоятельного принятия решений об использовании денег. Дефицит собственного финансирования у генподрядчика и привел к тому, что власти приняли решение о расторжении контракта. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.



«Этот контракт обладает расширенным банковским сопровождением. Что это значит? Например, мы оплатили 200 млн руб. за работу. Деньги должны автоматом перечисляться тем субподрядчикам, которые должны быть заняты на этих работах. Это было в нову для коллег из подрядной организации. Они считали, что смогут кредитоваться за счет наших субподрядчиков и пускать эти деньги в стройку, не пуская свои деньги, не финансируя стройку за счет собственных средств. Они как-то пытались это обойти, у них не получалось, потому что Газпромбанк, который обслуживает этот контракт, не давал им это сделать. Видимо, отсутствие денег у них и послужило тому факту, что мы сейчас с ними расходимся», — сказал Алиханов.

Также он отметил, что ему известно о тем, что с некоторыми подрядчиками онкоцентра не расплатились и областное правительство намерено «в ручном порядке сопровождать» эти компании и «решать проблему».

О расторжении контракта с генподрядчиком онкоцентра стало известно в начале декабря.