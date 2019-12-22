На благоустройство квартала в историческом центре Черняховска направляют 68 млн

На благоустройство квартала в историческом центре Черняховска направляют 68 млн
«Новый Калининград»
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Конкурсное агентство области нашло подрядчика, который в течение 2020 года должен будет благоустроить квартал в историческом центре Черняховска. Итоги конкурса опубликованы на портале госзакупок.

Согласно протоколу от 19 декабря, власти Черняховска заключают контракт стоимость 67,7 млн руб. с калининградской компанией «ЦентрЖилСтрой». Подрядчик до конца ноября 2020 года в границах улиц Госпитальная, Ленина, Калинина и Садовой должен будет уложить порядка 11,2 тыс. кв.м гранитной, тротуарной плитки и брусчатого камня — это основной объем работ, который оценивается в 62,5 млн руб. Также предполагаются работы по озеленению и водоотведению.

Компания «ЦентрЖилСтрой» считается одним из квалифицированных подрядчиков областного Фонда капремонта, который получал контракты на ремонт многоквартирных домов в центре Калининграда, в том числе на ул. Театральной и Шевченко. Сейчас фирма продолжает благоустройство так называемого парка сенситивного развития в Гурьевске, хотя работы должны быть закончены в середине декабря.

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