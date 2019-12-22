Климатолог заявила о нехарактерной погоде для запада России

Климатолог заявила о нехарактерной погоде для запада России
Виталий Невар / Новый Калининград

В большинстве регионов России в день зимнего солнцестояния температура воздуха превысила климатическую норму. Об этом в воскресенье, 22 декабря, пишет РБК со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

«Практически везде температура выше нормы. В западных областях снега нет, это нехарактерно», — цитирует издания Позднякову.

По ее словам, сейчас в западных регионах температура выше нормы на 5-6 градусов. При этом согласно статистической норме, уже должна начаться астрономическая зима, а температура составлять минус 6 градусов.

«Мы сейчас далеки от этого градусов на 8, аномалия положительная. Тепло сохранится до середины следующей недели», — заявила синоптик.

При этом Позднякова добавила, что с наступлением нового десятилетия климатические нормы могут быть изменены.


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