Власти области похвалили калининградских казаков

В правительстве Калининградской области считают, что калининградские казаки выполнили в 2019 году «все взятые на себя обязательства». Об этом заявил заместитель губернатора Алексей Родин во время подведения итогов работы «Балтийского отделения казачьего округа — Балтийского казачьего союза», сообщает пресс-служба кабмина региона.

«Регион в числе лидеров СЗФО по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, — заявил Родин. — В 2019 году казаки выполнили все взятые на себя обязательства по охране общественного порядка, получили высокую оценку со стороны жителей региона и сотрудников правоохранительных органов. Они на добровольной основе привлекаются к проведению поисково-спасательных работ и профилактических рейдов, обеспечивают безопасность людей на воде».

По мнению властей, процесс возрождения казачества в области после внесения в 2018 году Окружного казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ России «вступил в новую историческую фазу».