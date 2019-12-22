Балтфлот впервые рассказал о командировке офицеров из Гусева в Сирию

Военнослужащие 11-го армейского корпуса из Калининградская области принимали участие в операции в Сирии. Их опыт решили использовать на учениях танкистов. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота РФ.

Как отметили в ведомстве, в Гусев на базе одной из частей танкисты провели занятие по вождению и стрельбам. В учениях принимали участие 100 военнослужащих и 30 танков Т-72Б3.

«В ходе подготовки и проведения занятий особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов, в частности, навыков, приобретенных офицерами армейского корпуса в ходе командировок в Сирийскую Арабскую Республику», — рассказали в Балтфлоте.

Как отмечает издание, ранее об участии военнослужащих 11-го армейского корпуса в военной операции в Сирии не сообщалось.